Lazio, Baroni: "Lottiamo su ogni pallone. Ritorno? Sarà figlio di questa gara, restiamo concentrati"

La Lazio di Marco Baroni è pronta per affrontare i Quarti di Finale di Europa League. Avversario di turno il Bodo/Glimt, squadra rocciosa e molto pericolosa, che ha eliminato l'Olympiakos nell'ultimo turno. Ecco le parole del tecnico dei biancocelesti ai microfoni di Sky: "Siamo arrivati un giorno prima, abbiamo visto neve e vento. Dobbiamo ritrovarci nella prestazione, con una grande mentalità: lotteremo pallone su pallone, non c'è mai una palla non importante e puoi controllare solo con una grande attenzione".

La qualificazione dipenderà dall'Olimpico?

"La prossima partita sarà figlia di questa prestazione. Oggi è troppo importante, la testa deve essere su questo campo".

Come si reagisce a determinate situazioni?

"La squadra aveva già passato dei problemi. Il lavoro ti regala la scintilla per andare avanti, non devi mai perdere la fiducia sia nel compagno, sia nel collettivo. All'interno del team c'è un gruppo, la testa è pienamente nel lavoro e si ritrova qui"

Sono ufficiali le formazioni di Bodo/Glimt-Lazio, gara d'andata dei quarti di finale di Europa League in programma all'Aspmyra Stadion di Bodø alle ore 18.45.

Bodø/Glimt-Lazio, le formazioni ufficiali:

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni, Dia. Allenatore: Baroni.