Lazio, Baroni: "Non molleremo fino alla fine. Pedro campione senza tempo"

22.55 - La Lazio la riprende nel finale con la doppietta di Pedro dopo i due gol di Ondrejka che avevano portato il Parma sul doppio vantaggio. Il tecnico della Lazio Marco Baroni interverrà in conferenza stampa tra pochi minuti per commentare il pareggio odierno. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

Due clean sheet in 18 uscite casalinghe. Perché la Lazio fa così tanta fatica?

"Non ho mai cercato alibi e non li cerco oggi. Siamo alla 48esima partita, abbiamo giocatori giovani che non hanno mai giocato così alto. Paghiamo terribilmente squadre che ci allungano col rinvio del portiere, che ha avuto 7 minuti di possesso palla. Non possiamo andare sotto dopo tre minuti e subire il secondo gol al primo minuto della ripresa. Eravamo ansiosi nel primo tempo e l'ho detto alla squadra, sapevamo di essere reduci da tante partite di altissimo dispendio energetico e mentale. Noi siamo dispiaciuti per tutti, per i nostri tifosi ma siamo consapevoli che siamo ancora in corsa e non molliamo. La mezzora finale è la testimonianza che questa squadra non molla e non lo farà fino alla fine".

Come si spiega questo nervosismo?

"Io sono feroce nell'analisi, questa squadra non ha solidità perché è il nostro modo di giocare. Abbiamo delle cose positive e delle lacune che dobbiamo cercare di eliminare. Prendere gol così al primo affondo perché il portiere loro ha calciato un missile quando eravamo in pressione non va bene, dovevamo difendere meglio questa giocata e l'avevamo preparata. Il secondo gol avrebbe ammazzato chiunque, noi no. Pedro è entrato bene, Vecino è entrato bene, abbiamo alzato il ritmo con una squadra che giocava 5-3-2 con una linea molto bassa. Occorre velocità e lucidità tecnica, in questo abbiamo fatto fatica. Abbiamo sbagliato tanti passaggi, ci siamo fatti trascinare dall'ansia di recuperare la partita. Sono dispiaciuto tantissimo, ma siamo in un percorso e ci saremo fino in fondo tutti insieme. Nessuno ci regala niente, ma noi ci siamo".

Che messaggio di speranza lancerebbe ai tifosi laziali?

"Sono dentro anima e cuore in questa avventura. Siamo dispiaciuti, ma ci sono ancora partite. La Roma sta facendo cose straordinarie a livello di punti, ma noi ci siamo e vogliamo essere presenti fino in fondo. Poi vedremo dove punteremo la bandiera".

Come mai non riuscite a migliorare l'approccio alla partita che è un problema da inizio stagione?

"Abbiamo preso una pallonata del portiere e non siamo usciti forte. Ci siamo fatti trovare sfilacciati, basta vedere dove manda la palla Suzuki. Eravamo in pressione fin dai primi minuti perché volevamo vincere, sapevamo che Suzuki giocava questi palloni. L'analisi e il lavoro lo metteremo dentro, su queste cose sono feroce con me stesso prima di esserlo poi con la squadra. C'è anche una natura nelle squadre, la Lazio gioca sempre e porta in campo quattro attaccanti. Siamo il terzo miglior attacco, qualcosa paghiamo a livello difensivo e in questo momento non c'è margine di errore. È importante che la squadra non molli mai, peccato perché se avessimo segnato prima l'avremmo vinta".

Cosa è mancato tecnicamente nell'assistenza sui cross?

"Abbiamo bucato tanto a destra, per niente a sinistra. C'è mancata qualità in rifinitura, non è facile bucare con squadre così basse a presidiare l'area di rigore. Nonostante questo è mancata lucidità in rifinitura".

Parlerà con Pedro per convincerlo a restare?

"È un campione senza tempo, bisognerebbe pagare il biglietto per vederlo in allenamento. È un'opportunità pazzesca per i nostri giovani, voi lo vedete in partita io lo vedo ogni allenamento. Era assopito quando sono arrivato, adesso è attivo ed ero sicuro che avrebbe cambiato la partita perché ci accende ogni allenamento. Non c'è un problema Pedro, ci darà una grande mano da qui a fine stagione. Futuro? Lo valuteremo a fine stagione, so però che è stimato dall'allenatore, dai dirigenti, dai compagni di squadra e dal presidente".

