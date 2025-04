Lazio, Baroni: "Turnover tecnico, abbiamo bisogno di tutti in questo momento chiave"

vedi letture

Nel pre-partita della sfida valida per la 31ª giornata di Serie A tra Atalanta e Lazio, l'allenatore biancoceleste Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn. Il tecnico ha toccato diversi temi di stretta attualità, dalla gestione delle rotazioni in vista dei numerosi impegni ravvicinati (giovedì l'impegno in Europa League contro il Bodø/Glimt, ndc), alla consapevolezza di entrare in una fase decisiva della stagione, sottolineando la necessità di energia e responsabilità da parte di tutta la squadra per affrontare al meglio un avversario ostico e un calendario fitto.

Una scelta a sorpresa in porta con Mandas al posto di Provedel. C'è stata qualche valutazione fisica o si tratta di una scelta tecnica legata alle rotazioni?

"No, assolutamente una valutazione tecnica all'interno delle rotazioni. Sappiamo di avere cinque gare in quindici giorni e abbiamo bisogno di tutti. In questo momento, abbiamo fatto qualche recupero importante e ciò ci permette anche di tornare a fare delle rotazioni, come fatto anche a centrocampo, considerando che a Bodø avevamo Rovella squalificato. Rappresenta un'opportunità per i ragazzi che stanno lavorando bene, inclusi i nuovi arrivati a gennaio che hanno avuto settimane per integrarsi. È giunto il momento anche per loro."

L'assenza di un leader come Guendouzi si farà sentire? È questo il momento in cui altri giocatori devono prendersi maggiori responsabilità?

"La squadra ha sempre risposto presente come collettivo. Abbiamo costantemente trovato la nostra forza all'interno del gioco e la personalità necessaria affinché la squadra si identificasse in un certo modo di stare in campo. Non dobbiamo mai perdere questa identità, specialmente in una partita così importante e difficile contro un avversario che è ormai una certezza nel nostro campionato. Oggi occorrerà una prestazione di grande energia, sia mentale che fisica, combattendo su ogni pallone. Questa è la gara che devi fare e che ti richiede quando giochi contro l'Atalanta".

Siete nel pieno di un ciclo impegnativo: Atalanta, poi il doppio confronto con il Bodø/Glimt intervallato dal Derby. Si sente di essere entrato nel momento chiave della stagione?

"Sì, assolutamente. L'ho detto alla squadra. Abbiamo lavorato tanto, è stato un percorso lungo e importante per arrivare a giocare queste partite. Ci andiamo dentro con fiducia e con l'energia che ho menzionato prima, perché è ciò di cui abbiamo bisogno adesso".