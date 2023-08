Lazio, Basic: "Voglio restare qui al 100%. Troveremo la quadra e giocheremo il nostro calcio"

Arriva la prima sconfitta per la Lazio in questo precampionato. Contro l'Aston Villa i biancocelesti hanno sofferto molto e sono usciti sconfitti per 3-0. Al termine del match, in mixed zone è intervenuto Toma Basic per commentare la sconfitta ma anche per rincuorare sia i suoi compagni che i tifosi, visto che crede che per l'inizio del campionato la squadra potrà essere certamente più in palla. Queste le sue parole raccolte da LaLazioSiamoNoi: "Era molto complicato, sappiamo che l'Aston Villa inizia tra 20 giorni la stagione, hanno più fisicità di noi in questo momento, ma non dobbiamo essere tristi e nervosi, dobbiamo imparare su quanto successo. Dobbiamo crescere su altre cose che il mister vuole, dobbiamo stare uniti".

Cosa vi ha detto Sarri dopo la partita?

"Non ci ha detto niente, parleremo nella giornata di domani. Abbiamo iniziato bene la partita ma abbiamo visto che poi in ogni ritiro è sempre così. Le gambe sono stanche, è una cosa su cui possiamo migliorare per il Girona, c'è tempo".

Quanto pesano le assenze di Milinkovic-Savic e Luis Alberto?

"È difficile da dire, siamo qui, lavoriamo ogni giorno, penso che troveremo comunque il nostro calcio. Sono un po' stanco ma sono qui a disposizione e penso di poter crescere se seguo la squadra. Tutti insieme. Se voglio restare qui? Sì, certo".