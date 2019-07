Lazio, Bastos: "Cresciuto molto grazie al calcio italiano"

In attesa del rientro in gruppo previsto per la giornata di domani, Bastos, difensore angolano della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente Rtp Africa. Ecco quanto riportato da LaLazioSiamoNoi: “Il calcio italiano è molto competitivo e mi ha permesso di migliorare molto. A inizio partita c’è sempre nervosismo, poi passa tutto. I tifosi della Lazio mi hanno accolto benissimo, sono molto affettuosi. Se si arrabbiano è perché amano il club, le tensioni fanno parte del calcio e bisogna abituarsi”