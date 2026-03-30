Lazio, Bava nel mirino per il settore giovanile: contatti positivi. Il Catanzaro prova a blindarlo

La Lazio lavora per rafforzare il proprio settore giovanile. L'obiettivo dichiarato da Formello è riportare il vivaio biancoceleste a essere un autentico serbatoio per la prima squadra, costruendo in casa i talenti di domani. Per farlo, scrive Tuttosport, il club capitolino ha individuato un profilo di esperienza: è Massimo Bava il nome in cima alla lista.

Chi è Massimo Bava

Dirigente piemontese con un curriculum di tutto rispetto nel settore giovanile, Bava si è fatto conoscere ai tempi del Torino, dove ha scoperto e lanciato numerosi giovani, Alessandro Buongiorno il nome più illustre. Successivamente ha rilanciato le giovanili del Catanzaro, puntando con successo sulla valorizzazione dei talenti del territorio e riportando il club calabrese in primo piano nel panorama del calcio giovanile italiano.

Trattativa in corso

I primi contatti tra Bava e la Lazio sono già partiti e i dialoghi vengono descritti come positivi: l'intesa potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. L'unico ostacolo è il tentativo del Catanzaro di blindare il proprio dirigente. Da Formello filtra comunque ottimismo.

Nessuna rivoluzione interna

L'eventuale arrivo di Bava non comporterebbe stravolgimenti nell'organigramma biancoceleste. Stefano Mattiuzzo, attuale coordinatore del Giovanile e braccio destro del ds Angelo Fabiani, non lascerebbe il club ma cambierebbe mansioni: si concentrerebbe sulla Primavera, che verrebbe strutturata e gestita sempre più come una seconda squadra.

Un passaggio considerato strategico per colmare il gap tra la promessa e il calciatore pronto per il grande calcio.