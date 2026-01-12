TMW Bari in crisi, ma l'eventuale sostituzione del Ds non è cosa semplice: il punto della situazione

Quella che ci si appresta a vivere in casa Bari potrebbe essere una giornata davvero molto calda perché, come è già emerso da La Gazzetta dello Sport, il ko contro la Carrarese ha portato a profonde riflessioni, che potrebbero dar vita a nuovi cambiamenti, non solo in panchina - dove si è già cambiato scegliendo Vincenzo Vivarini in sostituzione dell'esonerato Fabio Caserta - ma anche probabilmente in dirigenza, dove sembrano essere a rischio le posizioni del Direttore Sportivo Vincenzo Magalini e del suo vice Valerio Di Cesare.

Qualora si proceda all'effettivo cambio, la situazione è ancora in divenire, uno dei nomi che la proprietà gradirebbe, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è quello di Massimo Bava, attualmente nell'organigramma giovanile del Catanzaro, che difficilmente si priverà del proprio dirigente. Sarà quindi una strada in salita, per altro da percorrere anche nel delicato momento di calciomercato aperto. E decisamente nel vivo.

Si rimarrà quindi come si è allo stato attuale? Probabilmente, ma quel che di certo c'è è che una svolta serve, e anche piuttosto urgentemente. E se davvero si opterà per dei cambi, dovranno essere celeri, anche per poter poi operare con eventuali e differenti strategie sul mercato.