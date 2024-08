Lazio, Castellanos è incedibile: rifiutata l'ultima offerta del Girona, cifre e dettagli

Ceduto Artem Dovbyk alla Roma, il Girona si è messo alla ricerca di un nuovo centravanti per sostituire l'ucraino. Tra i vari nomi attenzionati dal club catalano uno porta in Italia - e si tratterebbe di un ritorno - più precisamente proprio a Roma, ma sponda biancoceleste: Valentin Castellanos, che al Girona ha disputato la stagione 2022/23.

Stando a quanto raccontato oggi in edicola da Tuttosport, il sodalizio spagnolo avrebbe avanzato una proposta di 18 milioni di euro alla Lazio, ricevendo però un netto rifiuto. Il quotidiano aggiunge che per la compagine capitolina El Taty è considerato incedibile. E in questo senso vanno registrate anche le ultime dichiarazioni del direttore sportivo Angelo Fabiani.

Recentemente il d.s. biancoceleste si è espresso così sull'interesse del Girona per Castellanos: "Con Dovbik va alla Roma, i catalani tornano a bussare con 20 milioni per il Taty? Non lo cediamo nemmeno a 25, Lotito ha già detto che non è in vendita e io sono d'accordo perché ci puntiamo. Devono presentarsi con 50 milioni".