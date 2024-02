TMW Lazio, corsa contro il tempo per Ryan Kent: operazione a rischio, mancano documenti

Possibili problemi last minute per Ryan Kent alla Lazio. Secondo le ultimissime raccolte da TMW a Milano infatti il contratto del centrocampista inglese 26enne non è ancora stato depositato, con le varie parti in causa che stanno ancora attendendo gli ultimi documenti.

E' corsa contro il tempo, ma a poco più di 20 minuti l'arrivo dell'inglese dal Fenerbahce potrebbe anche rischiare di saltare.