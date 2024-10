Ufficiale Ryan Kent saluta la Turchia. Il Fenerbahce ha risolto il contratto del 27enne inglese

È durata davvero poco l'avventura di Ryan Kent in Turchia. L'esterno offensivo inglese, 27 anni, era arrivato sedici mesi fa da svincolato dopo aver lasciato i Rangers. Adesso il Fenerbahce ha comunicato di aver risolto il suo contratto.

Kent non è riuscito a convincere Mourinho: per lui solo una presenza in campionato in questa stagione dopo le 18 del 2023/24. Adesso per lui potrebbe esserci un ritorno a Glasgow.