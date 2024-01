Lazio, Fabiani: "L'organico è completo, ma se capiterà l'occasione giusta non ci tireremo indietro"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, direttamente da Formello, ha fatto il punto in vista degli ultimi giorni di mercato, in cui i biancocelesti dovrebbero cercare di rinforzarsi per puntare ancora una volta, come lo scorso anno, alla qualificazione in Champions League: "Lo dico da mesi, non da ora. Il mercato non dorme mai, valutiamo tutto, ma l’organico costruito in estate è completo", riporta il Corriere dello Sport.

Fabiani però non esclude possibili colpi last minute del club della Capitale e spiega: "Se capita l’occasione giusta e funzionale non ci tiriamo indietro, ma penso sia complicato nelle ultime 48 ore - dice in modo realista -. Ci può interessare solo un giovane di qualità e di talento da mettere dentro senza cessioni" .

Intanto è stato comunicato che Atalanta-Lazio sarà diretta dall'arbitro Marco Guida, assistito da De Meo e Capaldo, mentre il quarto uomo sarà Ayroldi. Al VAR ci sarà Aureliano, reduce dalla direzione molto contestata del match Fiorentina - Inter (conclusosi con il risultato di 0-1, ndr) e l'AVAR sarà Mariani .