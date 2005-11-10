Ufficiale
Lazio, Gattuso ha un nuovo esterno sinistro. Dal Villarreal c'è Pedraza a parametro zero
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La S.S. Lazio annuncia sui propri canali ufficiali il tesseramento del calciatore Alfonso Pedraza Sag. Il difensore esterno sinistro classe 1996 ha firmato un contratto triennale. L’ex Villarreal sarà immediatamente a disposizione del tecnico Gattuso per l’inizio del ritiro.
Lo spagnolo saluta il Sottomarino Giallo a parametro zero, dopo aver collezionato 235 presenze con 13 gol e 29 assist. Pedraza ha pure esordito in Nazionale maggiore, con la quale vanta appunto una presenza alle qualificazioni agli Europei, datata 15 ottobre 2023.
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