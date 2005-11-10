Lazio, Gattuso: "Frattesi era nella sua comfort zone, ora è scattata la molla ed è protagonista"

Nel corso dell'intervista concessa ai colleghi di DAZN, l'allenatore della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato anche di Davide Frattesi: "Con Frattesi ci parlavo spesso, l'ho convocato anche quando non giocava con continuità. Ha una gamba frizzatina quando sta bene, arriva sempre a fari spenti, ha sempre fatto gol importanti. È un ragazzo per bene.

L'anno scorso gli ho sempre fatto presente che all'età che ha si deve assumere delle responsabilità, e l'ho convinto portandolo con me. Ora è protagonista, lui stava nella sua comfort zone e gli è scattata la molla. È giusto che abbia fatto una scelta così. Io sono contento di allenarlo, è un ragazzo intelligente che ha voglia di imparare. Il modulo trova il tempo che trova, è un numero.

La differenza la fa l'interpretazione, di come vuoi tenere il campo, di quando vuoi essere aggressivo e te la vuoi rischiare, ecc. Da quando faccio questo mestiere, ma anche da giocatore, non è importante il modulo ma lo spirito e la mentalità, di come ti vuoi far riconoscere in campo".

Leggi le parole di Gennaro Gattuso