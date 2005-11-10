TMW Alle origini di Cisse, l'ex allenatore: "Prendeva palla e scartava tutti, mi ricorda Robinho"

Mister Mattia Graziati ha allenato Alphadjo Cisse quando aveva tra i 7 e i 9 anni, tra le fila dell'Indomita 21, a Treviso.

Intervistato in esclusiva da TMW alla vigilia di Lazio-Milan, mister Mattia Graziati ha ripercorso i primi passi nel calcio del suo ex calciatore Alphadjo Cisse. Di seguito il suo ricordo sul giovanissimo trequartista rivelazione dell'avvio di stagione dei rossoneri.

Il ricordo di Graziati

Graziati, che ricordo ha del primo Cisse?

"Ho allenato Alphadjo quando aveva tra i 7 e i 9 anni in una squadra che si chiamava Indomita 21, a Treviso. Le sue qualità principali sono sempre state la tecnica e il dribbling. A quell'età lì, appena Cisse prendeva palla, scartava tutti. È sempre stato un ragazzo semplice con tanta voglia di migliorarsi, sebbene fosse per distacco il più talentoso della nostra squadra. Negli anni ha conservato la stessa voglia e questo lo ha portato dov'è adesso, è un predestinato".

Com'è stato vederlo segnare alla Juve?

"Bellissimo. Mi aspetto che quest'anno si ritagli un posto da protagonista nel Milan, sia giocando dal 1' sia dando il suo contributo a gara in corso, proprio com'è successo allo Stadium. Alphadjo è un ragazzo umile, sa che ha dei campioni come compagni di squadra e per questo sono certo che sfrutterà tutti gli allenamenti per trarre dei benefici. Lui sa cosa vuol dire lavorare per ottenere qualcosa. Chi ha questa voglia e questa fame difficilmente non raggiunge gli obiettivi che si pone".

C'è un campione che le viene in mente guardandolo giocare?

"Il suo idolo di sempre è Ronaldinho, motivo per cui all'Hellas e al Catanzaro Cisse ha scelto l'80 come numero di maglia. Il campione brasiliano è inarrivabile, almeno per il momento, ma già oggi Alphadjo mi ricorda molto un altro brasiliano passato dal Milan: Robinho. È rapido, è tecnico ed è un abile dribblatore".