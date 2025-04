Lazio, Gila: "Ci manca cattiveria, ma siamo fiduciosi. Da oggi inizia un periodo difficile"

Prima del fischio d'inizio della partita contro l'Atalanta, valida per la 31ª giornata di Serie A, il difensore della Lazio, Mario Gila, ha parlato ai microfoni di Dazn. Il giocatore spagnolo ha analizzato il momento non semplice della squadra, sottolineando la necessità di ritrovare risultati e maggiore determinazione, pur mantenendo fiducia nel lavoro svolto e nella possibilità di invertire la rotta a partire da una sfida cruciale che apre un ciclo impegnativo per i biancocelesti.

La Lazio sta faticando a ritrovare i risultati ultimamente. Cosa manca alla squadra in questo momento?

"Stiamo facendo un po' di fatica per ritrovare i risultati, per portare a casa i tre punti o mantenerli quando giochiamo in casa. È vero che ci sta mancando qualcosa, soprattutto nelle aree, un po' di cattiveria sia difensiva che offensiva. Però noi siamo molto fiduciosi del nostro lavoro e sappiamo che oggi è una partita importantissima. Da oggi comincia un percorso e una settimana molto difficile per noi. Se ritroviamo i tre punti e la positività in questa partita, ciò ci può dare molta forza per affrontare le prossime".

Difensivamente sembrate soffrire un po'. È un problema più legato alla condizione fisica, visti i tanti impegni ravvicinati, o più di sistema e tattica?

"È vero che abbiamo affrontato per tantissimo tempo partite infrasettimanali, ed è vero che la stanchezza è un aspetto molto importante in una squadra. Però non penso che sia un motivo sufficiente per giustificare le nostre prestazioni. Penso che in tantissime partite potevamo fare un po' di più. Magari c'entra un po' tutto, ma noi dobbiamo, come ho detto prima, seguire fiduciosamente il nostro lavoro, essere compatti difensivamente e cattivi nella fase offensiva. Sono sicuro che arriveranno i risultati che nella prima parte della stagione sono arrivati".