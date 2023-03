Lazio, Hysaj: "Il derby si prepara in pochi giorni, prima c'è una Conference da sistemare"

Elseid Hysaj, terzino della Lazio, parla ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Bologna: "Ho preso una bella botta, ma conoscendomi resto in campo fino alla fine anche con una gamba. Se devo essere un peso esco, ma ho provato a continuare e dare il massimo".

Cosa fate di diverso in difesa?

"Siamo cresciuti tantissimo dall'anno scorso. La linea sta lavorando benissimo, combattiamo dietro e davanti e per noi è sempre bello non prendere gol".

Vi manca qualcosa davanti?

"Nel calcio devi avere uno che segni sempre, è molto importante per noi Immobile".

Domenica c'è il derby, ma prima l'AZ?

"Il debry non si prepara in tanti giorni, ognuno la sente tanto e nessuno arriverà stanco o con altro in testa. C'è la Conference da sistemare".