Milan, Musah: "Inizio buono dopo anno complicato. Il modulo mi esalta"

Dopo il pari spettacolare dell'Olimpico tra Lazio e Milan, terminata 2-2, Yunus Musah ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Mi è piaciuto questo inizio di stagione perché arrivo da una stagione difficile. Il mister ha idee chiare per me e mi garantisce compiti che mi fanno giocare bene".

La fiducia di Amorim è stata importante?

"Sono contento di avere avuto l'opportunità dal tecnico, io so quello che sono capace di fare ma dopo una stagione senza giocare ci sono sempre dubbi. Per me è bello che ci sono allenatori che si ricordano di te. Tanta gente dice che i primi anni non sono andati bene, ma in realtà siamo arrivati secondi al primo anno con la Supercoppa e ho avuto bei momenti".

Il modulo riesce ad esaltarti?

"Quello che mi aiuta è che il mister ha idee chiare da darmi e io riesco ad eseguire i compiti in questo modulo, portando palla in avanti e per me è un ottimo modulo da sfruttare. Sono entrato al posto di Modric e sono convinto possa giocare tantissimo".