Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, Musah: "Inizio buono dopo anno complicato. Il modulo mi esalta"

Milan, Musah: "Inizio buono dopo anno complicato. Il modulo mi esalta" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
autore
Giuseppe Lenoci
ieri alle 21:15Serie A

Dopo il pari spettacolare dell'Olimpico tra Lazio e Milan, terminata 2-2, Yunus Musah ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Mi è piaciuto questo inizio di stagione perché arrivo da una stagione difficile. Il mister ha idee chiare per me e mi garantisce compiti che mi fanno giocare bene".

La fiducia di Amorim è stata importante?
"Sono contento di avere avuto l'opportunità dal tecnico, io so quello che sono capace di fare ma dopo una stagione senza giocare ci sono sempre dubbi. Per me è bello che ci sono allenatori che si ricordano di te. Tanta gente dice che i primi anni non sono andati bene, ma in realtà siamo arrivati secondi al primo anno con la Supercoppa e ho avuto bei momenti".

Il modulo riesce ad esaltarti?
"Quello che mi aiuta è che il mister ha idee chiare da darmi e io riesco ad eseguire i compiti in questo modulo, portando palla in avanti e per me è un ottimo modulo da sfruttare. Sono entrato al posto di Modric e sono convinto possa giocare tantissimo".

Articoli correlati

Immagine news 1
1 gol in 4 partite per Ramos. Amorim: "Se ci basiamo solo sui cross per la punta è dura"
Immagine news 2
13 settembre 1989, la prima dell'Atalanta in Coppa UEFA. E sarà eliminazione
Immagine news 3
Giaccherini apre il dibattito: "Il Milan forse non può reggere Modric con questo modulo"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
00:08 Serie A
1 gol in 4 partite per Ramos. Amorim: "Se ci basiamo solo sui cross per la punta è dura"
Ieri
Immagine news 2
23:59 Serie A
Vieri sullo scudetto: "L'Inter fa paura, la Roma c'è. Pio Esposito? Clone di Toni"
Immagine news 3
23:54 Serie A
Cagliari, Deiola e il primo contratto appeso sull'armadietto: "Motivo di orgoglio"
Immagine news 4
23:54 Serie ALive TMW
Live TMWCagliari, Deiola: "Abbiamo un grande gruppo. Obiettivi? Possiamo toglierci delle soddisfazioni"
Immagine news 5
23:53 Serie A
Giaccherini apre il dibattito: "Il Milan forse non può reggere Modric con questo modulo"
Immagine news 6
23:46 Serie ALive TMW
Live TMWAtalanta, Samardzic: "Ci è mancato il goal. Sarri? Sento grande fiducia"
Immagine news 7
23:45 Serie A
La riflessione di Gattuso: "Sono andato via io e Milan e Napoli hanno vinto lo scudetto"
Immagine news 8
23:44 Serie A
Atalanta, Samardzic: "De Roon è una leggenda, sarà sempre il nostro capitano"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Amorim, ancora una formazione iniziale sbagliata. I tifosi della Lazio aiutino Gattuso. Grazie Mou per averci “regalato” Paz e Mastantuono. La sfida scudetto tra Inter e Roma continua con due gare delicate
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 4ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: il Cagliari vola al secondo posto insieme a Roma e Inter
Immagine top news n.2 Sorpresa a Bergamo, Atalanta ancora ko: il Cagliari vince 2-1, decide l'ex Maldini
Immagine top news n.3 A Frosinone è ormai Kvernadze-mania: quanto è costato il "Kvara ciociaro" due estati fa
Immagine top news n.4 "Addio bandierina": duro striscione dei tifosi dell'Atalanta contro De Roon
Immagine top news n.5 Amorim ringrazia ancora i subentrati: in 4 partite il Milan ha svoltato sempre con i cambi
Immagine top news n.6 Moreira gioca una partita da 50 milioni. La sera dell'Olimpico indica il suo ruolo ideale
Immagine top news n.7 Milan, Amorim: "Sbagliato troppo nei primi 45'. Non possiamo giocare solo un tempo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rinascere nella Lazio di Gattuso: il mercato ha già regalato una nuova vita a due top Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 In Sardegna sta nascendo uno dei progetti più interessanti del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 Tre giovani che per il Milan possono (e devono) diventare dei top players
Immagine news podcast n.3 Augusto Seedorf Owusu: chi è la soluzione d'emergenza scelta da Spalletti
Immagine news podcast n.4 È già emergenza nerissima per la Juventus: il centrocampo è un vero rebus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Braglia: "Troppe lacune in questo inizio di campionato. E Allegri..."
Immagine news Serie A n.2 Cesc Fabregas sulle orme di Pep Guardiola? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Milan, manca ancora equilibrio tra difesa e centrocampo"
Serie A
Immagine box news Serie A 1 gol in 4 partite per Ramos. Amorim: "Se ci basiamo solo sui cross per la punta è dura"
Immagine box news Serie A Vieri sullo scudetto: "L'Inter fa paura, la Roma c'è. Pio Esposito? Clone di Toni"
Immagine box news Serie A Cagliari, Deiola e il primo contratto appeso sull'armadietto: "Motivo di orgoglio"
Immagine box news Serie A Cagliari, Deiola: "Abbiamo un grande gruppo. Obiettivi? Possiamo toglierci delle soddisfazioni"
Immagine box news Serie A Giaccherini apre il dibattito: "Il Milan forse non può reggere Modric con questo modulo"
Immagine box news Serie A Atalanta, Samardzic: "Ci è mancato il goal. Sarri? Sento grande fiducia"
Serie B
Immagine box news Serie B Cesena, Diamanti amaro: "Per 70 minuti li abbiamo messi sotto, meritavamo la vittoria"
Immagine box news Serie B Cremonese, Pecchia: "La squadra è stata sempre in partita. Siamo stati ordinati"
Immagine box news Serie B Cesena-Cremonese 2-2, le pagelle. Shpendi devastante, decisivi i cambi di Pecchia
Immagine box news Serie B Serie B, 4ª giornata: Cesena-Cremonese 2-2. La doppietta di Shpendi non basta
Immagine box news Serie B Ascoli, Tomei: "Brucia perdere dopo una prestazione simile. Sono orgoglioso"
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo: "Non mi è piaciuto come abbiamo subito il rigore"
Serie C
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini prima del Perugia: "Esposito recuperato, sarà titolare"
Immagine box news Serie C Pescara, Buscè: "Questa squadra ha delle lacune mentali enormi"
Immagine box news Serie C Spezia, Turati: "Soddisfatto a metà. Ma gli occhi di oggi sono quelli giusti"
Immagine box news Serie C Lucarelli e il deferimento: "Era una battuta. Se in procura sono permalosi..."
Immagine box news Serie C Serie C, 4ª giornata: vincono Forlì e Gubbio. PIanese-Grosseto finisce in parità
Immagine box news Serie C Ravenna-Perugia, Diana: "Il nostro primo esame di maturità"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Sassuolo-Juventus, bianconeri favoriti ma il Mapei porta male: due ko nelle ultime tre
Immagine box news Pronostici Pronostico Lazio-Milan, rossoneri favoriti ma Gattuso vuole continuare a volare
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Como-Lipsia
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women’s Cup, la Juventus è la prima finalista. Battuta l’Inter 1-0
Immagine box news Calcio femminile Sassuolo Femminile, Colantuono: "Roma forte, servirà anche spensieratezza per centrare la finale"
Immagine box news Calcio femminile Roma Femminile, Piovani: "Arriviamo alla semifinale di Women's Cup con molta fiducia"
Immagine box news Calcio femminile Torna in campo la Women's Cup: oggi e domani le semifinali. Si giocano in gara unica
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, biennale Ilaria D'Intino. Adesso prestito annuale al Casa Pia
Immagine box news Calcio femminile Parma Women, Camilla Cini ceduta in prestito stagionale all'ACF Brescia
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Fuser: "Lazio, una Coppa Italia sollevata da capitano. Un sogno"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L’estate dei sogni e la rivoluzione nel calciomercato del 1984, quando la Serie A cambiò per sempre
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso se lo merita, Inter e Roma duello vero
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 13 settembre 1989, la prima dell'Atalanta in Coppa UEFA. E sarà eliminazione
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, 4 nomi low-cost da schierare per la 4ª giornata
Newsticker
08/09 Figc, la Procura Coni respinge richiesta d’archiviazione per Malagò
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
31/08 Basta con questo calcio mercato! Vincono Inter, Como e Lazio
28/08 Europa League: la Juve trova due spagnole, il Milan due inglesi