Lazio, in gruppo Pedro e Vecino. Marusic e Hysaj tornati dalla nazionale

Maurizio Sarri ritrova Pedro e Matias Vecino. I due giocatori sono tornati in gruppo e si preparano dunque a scendere in campo per i prossimi impegni della Lazio, come riporta il portale lalaziosiamonoi.it. I biancocelesti hanno anche riaccolto nella giornata di oggi Adam Marusic ed Elseid Hysaj, che sono rientrati dagli impegni delle rispettive nazionali.

Tra ventiquattr'ore Sarri tornerà ad avere a disposizione anche gli altri sei nazionali, i cinque italiani e Daichi Kamada. Nel frattempo passi in avanti per Luca Pellegrini, che oggi ha inizialmente lavorato in palestra e poi si è aggregato al gruppo per le prove tattiche. Dopo il colpo subito la scorsa settimana, il difensore è in crescita e le sue condizioni non preoccupano particolarmente.