Lazio-Juventus 2-1, Rabiot: "Il nostro primo tempo è stato una vergogna. Meglio nella ripresa"

vedi letture

Adrien Rabiot ai microfoni di DAZN commenta il ko contro la Lazio: "Siamo entrati troppo molli e nel primo tempo non abbiamo vinto un duello. Ma nel secondo tempo siamo stati molto meglio anche se non era difficile, dato che il primo tempo è stato una vergogna. Ma non è bastato".

Questa è la tua migliore stagione di sempre?

"Sì, certamente è la mia migliore stagione. Sono cresciuto tanto negli ultimi due anni col mister, cercando di fare gol e dominare a centrocampo. Provo sempre a dare il 100% e aiutare i compagni di squadra".

Posizione preferita?

"Mi piace giocare un po' più alto mentre in Nazionale avendo tanti giocatori offensivi sono iun giocatore d'equilibrio".