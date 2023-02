Lazio, lesione per Radu. Cataldi da valutare: oggi non si è allenato in gruppo

vedi letture

Grattacapo in vista della sfida contro l'Atalanta per Maurizio Sarri: oltre a Radu, che ha rimediato una lesione muscolare tra prima e secondo grado, oggi non si è allenato in gruppo Danilo Cataldi, alle prese con un piccolo problema alla coscia. Come si apprende da LaLazioSiamoNoi.it, il regista ha svolto una corsa differenziata in scarpe da ginnastica. Le sue condizioni verranno rivalutate domani, ma non sembrano destare grande preoccupazione: salvo sorprese, il classe '94 verrà riaggregato ai compagni nella rifinitura.