Ufficiale Juventus Women, presa la centrocampista Mece. Partirà in prestito

La Juventus Women annuncia ufficialmente l’innesto di Emilie Mece. La giovane calciatrice si lega ai colori bianconeri siglando un accordo che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028. Una firma che si inserisce perfettamente nella strategia della società, da sempre attenta alla ricerca e alla valorizzazione dei migliori talenti emergenti del panorama internazionale.

Nata nel 2007, Mece, dopo le esperienze in Svizzera, suo paese d'origine, dove ha indossato anche la maglia dello Young Boys, si è successivamente trasferita in Francia tra le fila dell'Olympique Lione. La giovane centrocampista ha già avuto modo di mettere in mostra le proprie qualità anche a livello internazionale, collezionando presenze nelle selezioni giovanili elvetiche.

La giocatrice arriva a parametro zero e andrà poi via in prestito.