Ufficiale Juventus Women, colpo a centrocampo: dall'Atletico Madrid arriva Julia Bartel

I bianconeri hanno ufficializzato l'arrivo della spagnola classe 2004 dall'Atletico Madrid: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029

La Juventus Women ha annunciato l'arrivo della centrocampista spagnola Julia Bartel, classe 2004, che approda a Torino dopo l'ultima esperienza con l'Atletico Madrid e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Questa la nota ufficiale del club bianconero

"Nuovo rinforzo per la mediana della Juventus Women: arriva Julia Bartel, centrocampista spagnola classe 2004, reduce dall’esperienza in Liga F con l’Atletico Madrid. La calciatrice iberica indosserà la maglia numero 14 e ha firmato un contratto che la legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2029.

Nata a Castellbisbal il 18 maggio 2004, Júlia Bartel Holgado è cresciuta calcisticamente tra Espanyol e Barcellona. Proprio in blaugrana ha completato gran parte del suo percorso di formazione, fino al debutto in Prima Squadra nel giugno 2021, a poco più di 17 anni. Bartel ha poi proseguito il proprio percorso tra Chelsea, Liverpool e Atlético Madrid, consolidando il suo profilo in contesti competitivi e internazionali. Nell’ultima stagione in Liga F con la maglia dell’Atlético ha trovato continuità e spazio. Centrocampista dinamica e intelligente nella lettura del gioco, Bartel unisce qualità nel palleggio, capacità di inserimento e partecipazione alla fase difensiva, che fanno di lei una giocatrice ordinata, completa e pronta a portare energia e qualità al gruppo bianconero. Il suo percorso è stato accompagnato anche da una presenza costante nelle selezioni giovanili della Spagna, dall’Under 16 fino all’Under 23. Con le nazionali giovanili ha conquistato due Europei Under 19 e un Mondiale Under 20, mentre con il Barcellona ha arricchito il proprio percorso con la vittoria della Liga F e della UEFA Women’s Champions League.

Benvenuta alla Juventus, Julia!".