Dal campo agli spalti, Radu ora parla da leader del tifo laziale: "Uniti non saremo mai sconfitti"

Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, Stefan Radu ha intrapreso una nuova "seconda vita" da tifoso della Lazio. La sua presenza allo Stadio Olimpico è ormai una costante e per molti sostenitori biancocelesti rappresenta ancora oggi un punto di riferimento, proprio come lo era quando guidava la squadra in campo.

Anche in occasione della sfida contro il Milan l’ex difensore, storico numero 26 della Lazio, era sugli spalti a sostenere la squadra. A testimoniarlo è stato lo stesso Radu attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, accompagnato da un messaggio chiaro rivolto al popolo laziale: "Se i laziali sono uniti non saranno mai sconfitti".

Un vero e proprio invito alla compattezza e all’unità del tifo biancoceleste, che conferma il ruolo di leader che Radu continua a ricoprire anche lontano dal campo. Se prima era uno dei senatori dello spogliatoio, oggi lo è sugli spalti, sempre vicino alla sua Lazio e ai suoi tifosi.