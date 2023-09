Lazio, Luis Alberto: "Prendiamo troppi gol. Così non andiamo da nessuna parte"

Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid in Champions League, gara che aprirà il girone europeo dei biancocelesti ha parlato a Sky Sport: "Il momento è difficile, dobbiamo mettere tutto in Champions League per uscire da questa situazione".

Si aspettava un inizio così?

"No, visto come abbiamo lavorato ad agosto a Formello. È difficile quando arriva il campionato e mettiamo poca personalità in campo. Domani serve un'altra Lazio".

Dove deve migliorare la squadra rispetto a quello che ha fatto nelle prime quattro giornate di campionato?

"Dobbiamo crescere in tutto, dobbiamo avere più personalità, grinta e coraggio a fare le cose meglio. Non è possibile prendere 7-8 gol in quattro partite. Così non vai da nessuna parte. Domani c'è un'altra opportunità, abbiamo fiducia".

Quale obiettivo deve avere la Lazio in Champions League?

"Dobbiamo pensare a una partita alla volta, come in campionato. Il calcio è così, le cose alla lunga cambiano, non puoi permetterti di farlo".

Più responsabilità quest'anno dopo l'addio di Milinkovic in estate?

"Non ho mai avuto pressione, so dove sono e non ho problemi. Non mi sento leader, il leader di questa squadra è Immobile e l'ho già detto più volte. Io faccio il mio, aiuto la squadra per provare a fare meglio".