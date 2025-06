Inzaghi: "Non c'era altra squadra che avrei voluto allenare al di fuori dell'Al-Hilal"

A poche ore dalle rivelazioni del CEO dell’Al-Hilal, che ha spiegato come la trattativa fosse in piedi da ben prima della finale di Champions League, pur senza l’ok definitivo del tecnico, Simone Inzaghi torna sull’addio all’Inter e sulla scelta della formazione araba, come riporta gazzetta.it: "L'anno scorso, Jorge Jesus era l'allenatore dell'Al Hilal, e la squadra aveva giocatori eccellenti. Io ho accettato la sfida e sono uscito dalla mia zona di comfort dopo diversi anni all'Inter”.

Inzaghi, che a Riyadh percepirà circa 26 milioni di euro a stagione, ha proseguito: “Voglio cambiare il mio modo di pensare, il mio stile di gioco e provare cose nuove. Non c'era nessun'altra squadra che avrei voluto allenare. Quindi ho scelto l'Al Hilal".

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico piacentino ha parlato anche dell’esordio nel nuovo Mondiale per club contro il Real Madrid di Xabi Alonso: "La nostra ambizione è quella di essere uno dei migliori club. Abbiamo passione e fiducia in noi stessi, giocheremo contro il Real e sappiamo che sarà un match difficilissimo, ma siamo pronti per la sfida".