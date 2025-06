Tra Gyokeres, la trattativa Conceiçao e una pazza idea: il punto sul mercato della Juventus

vedi letture

La Juventus continua a muoversi sul mercato con decisione. Il sogno resta Viktor Gyokeres, ma la trattativa con lo Sporting CP è tutt’altro che semplice. L’attaccante svedese ha già dato il suo ok al trasferimento in Premier League, con l’Arsenal pronto a garantirgli un contratto da 8 milioni di euro a stagione. Ma lo Sporting non fa sconti: sul suo cartellino pende una clausola da 100 milioni di euro e i portoghesi avrebbero già respinto al mittente un’offerta da 60 milioni più bonus. La Juve, dal canto suo, valuta un affondo con una proposta che potrebbe sfiorare i 70 milioni, puntando sulla formula dei bonus. Intanto, lo Sporting è già al lavoro sul sostituto: Romulo Cardoso del Göztepe.

Parallelamente, i bianconeri lavorano per confermare Francisco Conceiçao, esterno offensivo portoghese che ha convinto Igor Tudor. Il tecnico croato ha chiesto espressamente alla dirigenza di trattenere il classe 2002 anche dopo il Mondiale per Club. I contatti con il Porto - club proprietario del cartellino - sono ripresi. Un anno fa, la Juve aveva investito circa 11 milioni (tra prestito e bonus), ma ora si punta a chiudere l’affare a 20 milioni, ben al di sotto della clausola da 30. A trattare c’è Jorge Mendes, in costante dialogo con entrambe le parti. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve.

Per la difesa guarda uno dei due nomi. Che non è esattamente una novità: di Fikayo Tomori alla Juventus se ne era parlato anche nei mesi scorsi, e lo scenario attuale suggerisce che almeno uno tra lui e Thiaw sia destinato a lasciare la sponda rossonera di Milano nell'estate che arriva. La Juve c'è, vede e valuta. E poi c'è anche il fronte Theo Hernandez. Il francese si prepara a lasciare il Milan, nelle settimane scorse ha detto no al contratto da 18 milioni di euro netti garantiti dall'Al Hilal in Arabia Saudita. Alla Juventus piace, anche se non è una priorità.

Intanto nella notte tra mercoledì e giovedì, la Juventus farà il suo debutto nel nuovo Mondiale per Club affrontando l’Al Ain. Igor Tudor per questa sfida ripartirà dal 3-4-2-1 e dalla certezza Michele Di Gregorio che difenderà i pali bianconeri. Ma il tecnico croato deve sciogliere alcuni dubbi di formazione, a partire dalla difesa: Gatti non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio a Rugani, a completare il reparto ci saranno Kelly e Kalulu. A centrocampo, Locatelli non è al top e si gioca una maglia con McKennie, attualmente in vantaggio per affiancare Thuram. Sulle fasce toccherà a Nico Gonzalez e Cambiaso che agiranno rispettivamente sulla destra e sulla sinistra. Sulla trequarti giocheranno Conceicao e Yildiz. In attacco, invece, Kolo Muani appare favorito su Vlahovic per guidare l’offensiva bianconera.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Nico Gonzalez, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Kolo Muani. All.: Igor Tudor