Lazio, Mandas e la convivenza con Provedel: "Come fratelli. Parliamo tanto, ci fa crescere"

vedi letture

La convivenza tra Ivan Provedel e Christos Mandas prosegue con fare pacifico e di assoluto rispetto tra due "rivali" dello stesso settore di campo alla Lazio, ossia la porta. Ma l'estremo difensore greco, in occasione dell'intervista rilasciata ai canali ufficiali biancocelesti, per il Matchday-programme in vista del super match contro la Juventus ha raccontato cosa voglia dire allenarsi quotidianamente con il compagno di reparto di 31 anni.

"Io, Ivan e Furlanetto (terzo portiere, ndr) siamo come fratelli, lavoriamo e parliamo tanto insieme. Questo ci fa crescere, insieme ovviamente al lavoro dello staff. Quando scendo in campo io, aiuto Provedel e viceversa. Vorrei sottolineare anche l'importanza di Alessio, anche se non gioca, perché è un grande portiere", ha evidenziato Mandas.

Intanto nei piani alti della classifica del campionato di Serie A è guerra aperta per aggiudicarsi un posto nelle prossime competizioni europee, tra Champions, Europa e Conference League: "Tutte le partite da qui alla fine del campionato saranno difficili - ha ricordato Mandas -, dovremo fare del nostro meglio. Penseremo a una gara alla volta, a partire dal big match contro la Juventus".

36^ GIORNATA

09/05/2025 Venerdì 20.45 Milan - Bologna (DAZN/SKY)

10/05/2025 Sabato 15.00 Como - Cagliari (DAZN)

10/05/2025 Sabato 18.00 Lazio - Juventus (DAZN)

10/05/2025 Sabato 20.45 Empoli - Parma (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 12.30 Udinese - Monza (DAZN)

11/05/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona - Lecce (DAZN)

11/05/2025 Domenica 18.00 Torino - Inter (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 20.45 Napoli - Genoa (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 18.30 Venezia - Fiorentina (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 20.45 Atalanta - Roma (DAZN)