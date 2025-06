Mandas: "Lotito ha rispetto per i suoi giocatori. Io o Provedel? La Lazio viene sempre prima"

vedi letture

Il portiere della Lazio Christos Mandas si è raccontato al format "Build Up" di Athletiko soffermandosi sul derby: "I giocatori stanno lontani dalla città, lo fanno anche gli altri. Non ne pronunciamo nemmeno il nome. Quando si tratta dei nostri rivali cittadini abbiamo solo una parola italiana per loro, una brutta parola. Una volta che sei con la Lazio la rivalità si sente molto.

Lotito? Dopo un trasferimento possono volerci 3-4 mesi per i pagamenti, ma non avevo soldi, ero davvero in difficoltà. Un compagno di squadra se ne accorse e lo disse a Ciro Immobile. Andò subito dal Presidente Lotito, che uscì per scusarsi. Poi mi pagò immediatamente lo stipendio più un extra per il disagio. Il presidente Lotito dimostra molto rispetto per i suoi giocatori. È davvero disponibile e possiamo sempre rivolgerci a lui quando c'è un problema.

Sarri? Venendo da Creta, non mi aspettavo che Maurizio Sarri e l'allenatore dei portieri sapessero molto di me. Ma mi sbagliavo di grosso, conoscevano il mio stile e le mie caratteristiche, e ci siamo adattati in circa 20 minuti. Dualismo in porta? Ivan Provedel e io siamo entrambi sotto contratto. Alla fine sarà il club a decidere cosa è meglio. La Lazio viene sempre prima e lo sappiamo entrambi. L'anno prossimo spero di essere ancora qui".