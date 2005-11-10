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Romagnoli lascia la Lazio. Tra oggi e domani la partenza per Doha: lo aspetta l'Al Sadd

Romagnoli lascia la Lazio. Tra oggi e domani la partenza per Doha: lo aspetta l'Al Sadd TUTTOmercatoWEB
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Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 12:58Serie A

Alessio Romagnoli lascia la Lazio, e più in generale la Serie A. Il club biancoceleste ha infatti accettato l'offerta dell'Al Sadd, per un'operazione da circa 3 milioni di euro. Tra oggi e domani il difensore classe 1995 partirà per Doha, per sostenere le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto.

Niente Atalanta, Romagnoli va in Qatar

Nei giorni scorsi si era parlato a più riprese anche della possibilità che Romagnoli potesse andare all'Atalanta, dove avrebbe ritrovato Maurizio Sarri, un'ipotesi poi definitivamente tramontata con la chiusura ufficiale del calciomercato in Italia. Sfruttando il mercato qatariota ancora aperto, dunque, Romagnoli mette la parole fine sulla sua tormentata storia (almeno nella parte finale) con la Lazio. Restano solo chiarire le modalità di pagamento tra le società, ma l'Al Sadd - dopo che già nei mesi scorsi era stato vicino al tesseramento del centrale italiano - potrà a breve contare finalmente su Romagnoli

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