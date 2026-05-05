Lazio, Noslin risponde presente: a Cremona blinda la titolarità in Coppa

È stato il percorso più lungo di questa stagione, ma dopo dieci mesi sembra che la Lazio sia riuscita a inquadrare Tijjani Noslin. Ci è riuscito Maurizio Sarri, che si è preso anche qualche responsabilità: "Forse ho delle colpe anche io, non riuscivo a trovargli un ruolo" ha detto il tecnico toscano ieri dopo il successo contro la Cremonese. Una vittoria che porta i biancocelesti all'ottavo posto in classifica e che è marchiata a fuoco dalle giocate dell'olandese. Entrato all'intervallo dopo uno spento Maldini, Noslin ha messo il punto definitivo alla sua candidatura per una maglia da titolare contro l'Inter tra otto giorni nella finale di Coppa Italia. Le buone prestazioni con Napoli e Atalanta erano solo l'inizio, mancava il gol e ieri è arrivato con un destro a giro di pregevole fattura. Se a questo si aggiunge la prova negativa di Maldini, a oggi è quasi impossibile immaginare un Noslin in panchina contro l'Inter.

Lazio, le altre buone notizie da Cremona

Se il secondo gol è tutto di Tijjani Noslin, il primo è firmato e sigillato da Nuno Tavares. La discesa di 70 metri del portoghese ha ricordato gli strappi dello scorso anno, l'ex Arsenal sta tornando su livelli importanti e Sarri lo sta completando settimana dopo settimana. I suoi strappi possono essere decisivi in quella che sarà la partita più importante della stagione. Stagione che invece è stata complicatissima per Nicolò Rovella, tornato ieri in campo a due mesi e mezzo dalla frattura della clavicola accusata a Cagliari. "Tra dieci giorni capiremo quanto ci è mancato Rovella" ha detto Sarri in conferenza stampa, mettendo nel mirino l'obiettivo per il regista ex Juve, Genoa e Monza. La volontà è quella di affidargli le chiavi del centrocampo nella finale di Coppa Italia, in una staffetta con Cataldi che lavora per rientrare tra otto giorni.