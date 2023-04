Lazio, Patric titolare all'ultimo secondo: "Ero pronto, così ho mostrato quanto ci tengo"

Il difensore della Lazio Patric ha parlato a Lazio Style Channel. Queste le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi: "Non era facile. Oggi si è vista la maturità e il tenere alla maglia, ai compagni e alla società. Ho fatto vedere di essere pronto anche nei momenti difficili, questo mostra quanto ci tieni. Il mister decide che non giochi, ma io ci tengo lo stesso. Non ho fatto il riscaldamento ma ero pronto".

Siete una squadra matura?

"Mi aspettavo una crescita così. Vedo come lavora la squadra e lo staff. Viviamo ogni giorno con video e allenamenti. Alla fine i risultati arrivano. Bravi tutti. Adesso c’è il rush finale, dobbiamo essere concentrati per raggiungere il nostro obiettivo".

Atmosfera al Picco?

"All’Olimpico è totalmente diverso. Giocare così è diverso, con le misure strette e la gente addosso. Si è vist la maturità della squadra e la voglia di stare là sopra. Pochi complimenti, restiamo concentrati e pensiamo al Torino. I conti si fanno alla fine".

Differenze con lo scorso anno?

"Ogni anno è diverso. Il mister lavora bene così come la squadra. I ragazzi sono umili e hanno voglia di imparare, anche quelli con più talento. La chiave è questa qui. Stiamo vedendo i risultati di questi due anni di lavoro".