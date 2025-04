Lazio, Pedro: "Cerchiamo la vittoria, gara diversa dalle precedenti"

Prima della gara contro il Bodo/Glimt, è intervenuto ai microfoni di Sky l'attaccante della Lazio Pedro per commentare la gara: "Questa gara è diversa da quelle disputate, sarà difficile per come giocano loro. Dobbiamo essere pronti per una bella prestazione, alla ricerca di una vittoria su questo campo".

Ci saranno calcoli in vista della sfida di ritorno?

"Siamo sempre gli stessi, cercheremo di avere possesso palla e faremo azioni come sempre. Dobbiamo essere pronti per fare una bella prestazione".

Sono ufficiali le formazioni di Bodo/Glimt-Lazio, gara d'andata dei quarti di finale di Europa League in programma all'Aspmyra Stadion di Bodø alle ore 18.45.

Bodø/Glimt-Lazio, le formazioni ufficiali:

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni, Dia. Allenatore: Baroni.