Lazio, preoccupazione per la questione arbitrale: Lotito e tifosi infuriati per i torti col Torino

In casa Lazio preoccupa non poco la questione arbitrale. Lo scrive questa mattina Il Messaggero, secondo il quale a Formello e tra i tifosi biancocelesti non si placa la rabbia per i "torti" subiti contro il Torino. Mister Sarri proverà a ricaricare subito la squadra per il rush finale, con l'obiettivo di serrare le fila per blindare ulteriormente il secondo posto in classifica vincendo contro l'Inter. Ma quanto accaduto sabato scorso non è affatto andato giù al presidente Lotito.