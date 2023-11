Lazio, problemi alla schiena per Kamada: Sarri spera nel recupero

Brutte notizie per la Lazio, che sta preparando il prossimo match di campionato contro la Salernitana, con molti giocatori impegnati con le rispettive nazionali. È proprio dall'estero che arriva una novità non esaltante per Maurizio Sarri: il tecnico biancoceleste potrebbe infatti dover fare a meno di Daichi Kamada nella partita dell'Arechi.

Problemi alla schiena. Secondo quanto riportato dalle pagine digitali del Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista classe '96, che nella giornata di ieri ha lasciato il ritiro del Giappone per fare rientro in Italia, avrebbe accusato un piccolo fastidio alla schiena. Da capire l'evolversi della situazione, ma il recupero di Kamada sarebbe molto importante, considerati gli stop forzati di Luis Alberto (squalificato) e Vecino, vittima di uno stiramento di primo grado al gluteo.

Impiegato col contagocce. Fin qui Kamada, partito molto bene in biancoceleste col gol al Napoli alla terza giornata di campionato, ha in realtà giocato meno del previsto. Dopo le prime quattro gare di Serie A da titolare, difatti, il giapponese ha faticato a imporsi nelle scelte di Sarri: mai schierato dall'inizio nelle ultime otto giornate, in campionato ha fin qui disputato 363 minuti.