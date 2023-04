Lazio, qualche buona notizia per Sarri: l'allenatore ha recuperato sia Casale che Vecino

Buone notizie per Sarri: l'allenatore della Lazio oggi ha ritrovato sia Casale (fermo per problemi gastrointestinali) che Vecino, alle prese con fastidi al ginocchio. L’uruguaiano viaggia verso un posto da titolare sabato. Out Immobile e Pellegrini, anche lui per problemi al ginocchio