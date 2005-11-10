Lavezzi: "Potevo andare all’Inter, ma non volevo tradire i napoletani"

Il Pocho racconta il suo addio al Napoli e il trasferimento al Paris Saint-Germain, rivelando anche il possibile passaggio all’Inter

Ezequiel Lavezzi è tornato a parlare del suo addio al Napoli e del trasferimento al Paris Saint-Germain, svelando un retroscena che coinvolge anche l’Inter. Ospite di "Fenomeni", il podcast di Luca Toni su Amazon Prime Video, il "Pocho" ha raccontato di aver maturato con largo anticipo la decisione di lasciare il club azzurro. "Sapevo che quella sarebbe stata l'ultima partita col Napoli. Già a metà stagione avevo parlato con il presidente De Laurentiis, che aveva accettato di vendermi se un club avesse pagato la clausola rescissoria. È arrivato il PSG e sono andato lì", ha spiegato Lavezzi.

"L’Inter mi offriva 200mila euro in meno"

Tra le alternative al PSG c’era anche l’Inter. Lavezzi ha infatti rivelato che il club nerazzurro aveva presentato un’offerta per il suo ingaggio, inferiore però rispetto a quella dei francesi. "Sarei potuto andare anche all'Inter, che mi offriva 200mila euro in meno di ingaggio. Io giocavo in Serie A, però per il Napoli ho scelto di andare a Parigi".

La scelta per rispetto dei tifosi

Alla base della decisione non ci sarebbero state soltanto ragioni economiche o sportive. Lavezzi ha infatti sottolineato quanto fosse importante per lui non passare direttamente a un’altra squadra italiana dopo gli anni vissuti a Napoli. "Non volevo tradire l’amore dei napoletani. Non potevo deludere tutto l'amore che mi davano i napoletani. A Napoli sono stato uno di loro e andare all'estero è stato positivo anche per i tifosi. Non li ho traditi andando a giocare per un'altra squadra italiana". A distanza di anni, Lavezzi continua a considerare quella scelta come la più corretta, anche se l’addio alla città e alla squadra non fu semplice. "È stata una buona decisione. Non fu facile andare via da Napoli, oggi mi manca".