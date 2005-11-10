Rrahmani annuncia l'addio alla Nazionale del Kosovo. Contrasti con la federazione

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani lascia la Nazionale del Kosovo. Il giocatore, tramite un post sui social, ha annunciato la sua decisione spiegandone anche i motivi:

"Dopo 10 anni in Nazionale, di cui 7 da capitano, vi comunico che non farò più parte della Nazionale del Kosovo finché la federazione sarà guidata dalle persone che sono al comando. Sono numerosi i fattori: continui contrasti e mancanza di persone competenti in grado di affrontare i problemi e le nostre preoccupazioni, la situazione è rimasta irrisolta per molti anni. E cosa ho ricevuto in cambio? Attacchi continui e coordinati per più di due anni da parte di coloro che avrebbero dovuto difenderci". Ed ancora: "Questa decisione nasce dalla necessità di preservare la mia integrità come capitano e come calciatore professionista, ma soprattutto i miei valori come persona. Vi saluto, Amir Rrahmani".