Lazio, rivitalizzato Tavares: straripante e concentrato, i meriti di Gattuso

"Nuno Tavares? C’è solo uno ai suoi livelli, che è Nuno Mendes. È un giocatore che ha tutto, poi non ha dato continuità alla sua carriera". Questo è il Gattuso pensiero espresso una settimana fa relativamente a Nuno Tavares, forse l'emblema di questo inizio di stagione straordinario della Lazio. Dopo una prima stagione straripante con Baroni, l'avventura in biancoceleste del portoghese sembrava essere giunta al capolinea lo scorso anno. L'errore clamoroso nel derby d'andata, le difficoltà con Sarri che lo avevano portato a chiedere la cessione a gennaio con il Besiktas che era stato vicino a chiudere l'operazione. Tavares non è andato perché i turchi non potevano garantire l'obbligo di riscatto, altrimenti da nove mesi il portoghese vivrebbe a Istanbul. Poi c'è stato l'errore nella finale di Coppa Italia contro l'Inter, quello che poteva essere l'ultimo capitolo della sua avventura alla Lazio.

Lazio, la permanenza di Tavares e i meriti di Gattuso

In estate poteva partire Nuno Tavares, anche l'arrivo di Pedraza aveva aumentato la concorrenza e sembrava non ci fosse più spazio per il portoghese. Gattuso durante le amichevoli ha quasi sempre preferito lo spagnolo, come fatto anche nella sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova dopo addirittura entrò Pellegrini. Non era al meglio Tavares, che però poi ha recuperato e ha fatto il suo esordio entrando dalla panchina contro il Bologna. Da quel momento sono state accantonate le voci di mercato, Gattuso ha scelto di puntare su di lui e le risposte sono state devastanti. Un gol e due assist, nessun terzino sinistro come lui. Tra i terzini sinistri è secondo solo a Kaiki per dribbling riusciti a partita, secondo dietro Valeri per assist attesi, primo per tiri tentati a partita e con 35,7 km/h ha fatto registrare il picco più alto di velocità massima. Un'arma a tutto tondo grazie al lavoro di Gattuso, che vuole ritrovare quel terzino che due anni fa fece volare la Lazio di Baroni.