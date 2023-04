Lazio, Sarri: "Difficile avere un altro Milinkovic e un altro Luis Alberto. Sennò diventi il Bayern"

Al termine della gara contro il Torino, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dell'assenza di alternative di livello ai titolarissimi del centrocampo: “È difficile avere un altro Milinkovic e un altro Luis Alberto. Sennò diventi il Bayern Monaco. È normale. Il nostro livello non è il top d’Europa, ma lo stiamo portando al top d’Italia. Vecino ha fatto fatica in un contesto di partita difficile”.