Lazio: Sarri, Milinkovic-Savic e Cataldi premiati a pochi minuti dalla partita contro la Juventus

Maurizio Sarri ha ricevuto il premio di allenatore del mese di marzo in Serie A. Ma non è il solo laziale a festeggiare a pochi minuti dalla partita contro la Juventus: il presidente Claudio Lotito ha premiato Sergej Milinkovic-Savic come miglior marcatore straniero di sempre del club: 65 reti, superati Miroslav Klose e Goran Pandev. Riconoscimento anche per Danilo Cataldi per aver raggiunto (e già superato) le 200 presenze in biancoceleste.