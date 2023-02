Lazio, Sarri: "Non vedo nulla di drammatico, dobbiamo ritrovare brillantezza"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il ko contro l'Atalanta, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato: "Abbiamo affrontato una squadra complicata in una serata di grande condizione fisica. Abbiamo avuto delle grandi difficoltà e poi ci sono stati degli episodi che non siamo riusciti a sfruttare. Quando pensavamo di essere riusciti a mettere in difficoltà l’Atalanta abbiamo subito il secondo gol e non ci siamo più rialzati. Non siamo in un grande momento, ma non vedo nulla di drammatico. La squadra c’è e ne verremo fuori. Siamo stati dentro la partita, dobbiamo ritrovare brillantezza nei calciatori che riescono a saltare l’uomo capitalizzando meglio il gioco. Credo che stiamo vivendo un momento di appannamento da cui verremo fuori. Il match di oggi sicuramente lascia una sensazione di pesantezza e la consapevolezza che possiamo fare di più, ma non penso ci sia nulla da drammatizzare. In occasione del primo gol siamo stati un po’ morbidi in area, mentre sul secondo gol abbiamo perso un pallone in maniera banale. Dopo il 2-0 abbiamo perso lucidità".