Lazio, Sarri: "Primi 25 minuti di livello assoluto, possiamo migliorare dal punto di vista mentale"

Una vittoria per scacciare via i fantasmi e ricominciare a pensare alla zona Champions, vero obiettivo della sua Lazio. Maurizio Sarri, dopo il successo contro l'Atalanta, può tornare a sorridere: "Primi 25 minuti sono stati di grande livello. Mi dispiace perché dopo mezz'ora il risultato poteva essere più rotondo, poi oggi l'obiettivo era sopravvivere perché in mezzo al campo c'erano 50 gradi. I cambi ci hanno dato nuovo vigore e abbiamo fatto di nuovo bene", le sue parole ai microfoni di DAZN.

Vecino?

"Ci sta risolvendo dei problemi. Veniva da una partita di livello in Champions, oggi gli ho fatto fare solo uno spezzone e ha fatto bene. Ma tutti sono entrati bene, sono stati ingressi di consistenza".

Continuate a subire gol...

"Vista la forza degli avversari non abbiamo concesso tanto, abbiamo sofferto sulle palle alte. Però mi sembra che rispetto alle prime giornata stiamo concedendo meno. Speriamo che questo ci porti a ritrovare un po' di serenità"

Castellanos è un'alternativa di livello?

"Ha fatto una buona partita, sta crescendo e ha ancora margini. Ha grande temperamento, per me può migliorare ancora"

Luis Alberto come sta?

"Lui è trascinante quando è così. Oggi ha giocato affaticato, all'inizio del secondo tempo stava faticando perché veniva da tante partite consecutive. Lo stesso Zaccagni è uscito con qualche problema alla caviglia"

Che Lazio è questa?

"Dal punto di vista dei valori umani è di grande livello, ma possiamo migliorare dal punto di vista delle reazioni mentali"