Lazio, Sarri si gode Rovella. Allegri avrebbe voluto trattenerlo a tutti i costi

In pochi giorni Nicolò Rovella ha convinto tutti: con lui, Vecino e Luis Alberto Sarri può avere il sostegno adatto per la difesa e per il tridente, scrive Il Messaggero. "Sì, ha giocato a livelli altissimi, dopo l’infortunio estivo è riuscito a recuperare la condizione" ha confessato il tecnico subito dopo il successo contro il Torino. Rovella sì o Rovella no a San Siro contro il Milan? Mau valuterà.

Allegri - si legge sul quotidiano - avrebbe voluto trattenerlo a tutti i costi perché aveva intuito le sue qualità, ma alla fine l’accordo con la Lazio è stato troppo importante per il bilancio del club bianconero: due stagioni in prestito, fino al giugno del 2025, poi l’obbligo di riscatto a 17 milioni che scatterà nel luglio dello stesso anno. Uno degli investimenti più alti fatti dal presidente Lotito dopo l’ennesimo no di Cairo per Ricci.