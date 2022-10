Lazio, scomparso l'ex biancoceleste Per Bredesen: il ricordo del club

La Lazio, sul proprio sito ufficiale, ha ricordato oggi Per Bredesen, ex giocatore della squadra biancoceleste negli anni '50: "Nella giornata di ieri è venuto a mancare Per Bredesen, giocatore biancoceleste dal 1952 al 1955. S.S. Lazio ricorda l’attaccante norvegese, stringendosi al cordoglio dei familiari".