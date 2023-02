Lazio, Tare e Lotito puntano il dito contro i giocatori ed esigono un immeditato riscatto

vedi letture

I risultati della Lazio non sono in linea con l'ambizione Champions della squadra ed è per questo che recentemente è finito sotto accusa anche Maurizio Sarri. Non però per la dirigenza, che al contrario, lo ha sempre difeso apertamente, schierandosi al suo fianco anche dopo qualche scelta discutibile. Per Lotito e Tare a sbagliare sono stati i giocatori, che hanno un rendimento troppo altalenante e dai quali si attendono un'immediata risposta sul campo nella delicata sfida di sabato contro l'Atalanta. A riportarlo è Il Tempo.