TMW Alla Lazio è tornato il terzino che Claudio Lotito non cedeva nemmeno per 70 milioni

Contro il Milan grande prestazione di Nuno Tavares. Al termine della gara Gattuso ha rilasciato dichiarazioni molto importanti su di lui

Vi ricordate cosa diceva Claudio Lotito quasi due anni fa dopo i primi mesi di Nuno Tavares nella Capitale? Appena sbarcato nel mondo Lazio il terzino sinistro portoghese fu protagonista di un inizio di stagione clamoroso con nove assist vincenti tra la terza e la decima giornata. C'era Marco Baroni in panchina, c'era (e c'è) un presidente che sulla valutazione dell'ex Arsenal si esprimeva così: "Non lo vendo nemmeno per 70 milioni. Abbiamo sbaragliato una concorrenza foltissima delle big su Tavares". Erano parole rilasciate nell'ottobre 2024: all'apice dell'avventura capitolina del giocatore scuola Benfica, prima di una lunga sequela di infortuni che ha fatto crollare il rendimento del classe 2000.

Cinque stop dopo l'exploit

Già, perché Tavares nella stagione 2024/25 dopo quelle otto straordinarie prestazioni in campionato scenderà in campo altre quindici volte e spesso e volentieri con una condizione fisica lontana dal 100%. Nel mezzo un infortunio dopo l'altro, tanti piccoli e fastidiosi stop che hanno pregiudicato la sua annata e hanno rimesso in discussione una carriera che vive di continue montagne russe.

Qualità da Real Madrid

Ieri nel post Lazio-Milan 2-2 Gennaro Gattuso ha elogiato la sua prestazione: "Nuno è un giocatore da Real Madrid. Sono venuti a mancare i genitori, ha ricevuto 100 milioni in eredità e in 5 anni se li è fumati [ride ndr]. Ha destro, sinistro e velocità. Dopo una partita ha bisogno di tempo di recupero. Lui è un ragazzo educato e bisogna entrare nella testa, sa che è un giocatore fortissimo". Parole importantissime per un giocatore a cui serve anche quella fiducia che lo scorso anno con Maurizio Sarri è arrivata solo alla distanza. Per il tecnico ora all'Atalanta il portoghese era giocatore troppo anarchico per la sua idea di calcio, un modo di interpretare il ruolo di terzino che ha realmente convinto Sarri a schierarlo con regolarità solo nel girone di ritorno per necessità quanto per virtù. Dopo che il giocatore era anche stato messo dichiaratamente sul mercato.

Quest'anno invece Tavares ha immediatamente trovato il feeling giusto col nuovo allenatore e dopo un problema al ginocchio che l'ha costretto a saltare il match di Coppa Italia contro il Mantova ha subito pigiato forte il piede sull'acceleratore: un assist col Genoa, ieri un primo tempo incredibile col Milan a dimostrazione che quando è in forma è davvero un giocatore di altissimo profilo. Peccato per le troppe pause, per i tanti stop spesso e volentieri non voluti. Altrimenti davvero sarebbe da Real Madrid.