Lazio, tutto dimenticato: Vecino guiderà il centrocampo nella sfida contro l'Atletico

Dopo il caso della scorsa settimana, Matias Vecino è pronto a lasciarsi ogni polemica alle spalle, così come il club, e secondo il Corriere dello Sport l'uruguaiano sarà in mezzo al campo a guidare la mediana della squadra stasera. Nel calcio d'altronde funziona così, le prospettive possono cambiare e trasformarsi in un baleno. Soprattutto quando si tratta di "cose di campo", quando viene violata la sacralità dello spogliatoio e ci si trova di fronte a un bivio netto e ben definito, non esistono vie di mezzo.

Vecino, secondo la versione della società, aveva assunto atteggiamenti sbagliati e mancato di rispetto all'allenatore e ai compagni. L'episodio era accaduto subito dopo la partita con il Cagliari del 2 dicembre, quando a seguito di un lungo riscaldamento a bordo campo era entrato nei 7 minuti finali. Si sarebbe aspettato e avrebbe voluto qualcosa di più, ambizione lecita per ogni calciatore. Ma il modo in cui lo ha fatto presente non è piaciuto alla proprietà, né tantomeno a Sarri, che ha seguito la linea societaria escludendolo dagli allenamenti e dalle partite successive.

Vecino aveva postato un messaggio per far presente quale fosse la sua posizione in merito alla vicenda: "Ci tenevo a chiarire un paio di punti, viste le notizie che mi è toccato leggere in queste ore sul mio conto. Per prima cosa, mi dispiace non poter essere a disposizione della squadra, ma accetto la decisione presa. È importante però chiarire che dietro a questa scelta non ci sono la partita con il Cagliari o gli allenamenti. Sono una persona sincera, diretta, che dice quello che pensa, e non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Ho la coscienza pulita e la voglia di tornare al più presto a fare quello che amo di più. Forza Lazio".