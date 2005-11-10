Lazio, nessun recupero dall'infermeria per la Juventus: Gattuso lancia una novità

Due assist per Noslin e il primo gol di Pinamonti: la trasferta di Monza ha restituito a Gennaro Gattuso due attaccanti in fiducia. Contro la Juventus, però, le gerarchie non dovrebbero cambiare. Come riportato da Lalaziosiamonoi.it, all'Allianz Stadium dovrebbe partire ancora dall'inizio l'olandese, mentre Pinamonti sarà pronto a subentrare nella ripresa. A completare il tridente offensivo saranno Isaksen e Zaccagni.

Nessun recupero dall'infermeria per Gattuso

La Lazio si presenterà a Torino senza novità sul fronte degli indisponibili. Cancellieri dovrebbe rientrare soltanto contro il Parma e lo stesso vale per Marusic e Rovella, salvo eventuali convocazioni simboliche dell'ultimo minuto. Fuori anche Gudmundsson, fermato dall'infortunio alla spalla. A centrocampo Gattuso dovrebbe quindi confermare il terzetto formato da Frattesi, Belahyane e Taylor, con Cataldi inizialmente in panchina e candidato a trovare spazio nel corso della partita.

Sutalo torna titolare: la probabile formazione della Lazio

La principale novità rispetto all'ultima giornata è attesa in difesa, dove Sutalo dovrebbe prendere il posto di Doekhi per comporre la coppia centrale con Provstgaard. Confermati invece Floriani e Tavares sulle corsie, con Mandas tra i pali. Gattuso parlerà sabato alle 12:30 dopo la rifinitura, prima della partenza per Torino.