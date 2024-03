Le pagelle del Brighton - De Zerbi affonda con la sua squadra. Dunk è una sciagura

vedi letture

Risultato finale: Roma-Brighton 4-0

Steele 6 - Pronti, via, paratissima su Lukaku, tanto istinto ma anche bravura perché la palla era vicina alla sagoma del corpo. Qualche sbavatura nei passaggi. In un paio di altre circostanze salva da guai peggiori.

Igor 4,5 - Si lascia sfilare Dybala sull'1-0, forse lo manterrebbe addirittura in gioco ma è Lamptey il riferimento. In generale abbastanza indeciso (dal 75' Estupinan sv).

Dunk 4 - Sbagliare uno stop con dietro Lukaku è davvero un errore da principiante, mentre non arriva sul filtrante di Paredes per l'uno a zero. C'è il suo zampino in entrambi i gol subiti nel primo tempo.

Van Hecke 6 - Granitico, difficile da saltare, spesso bravo a mettere una pezza sugli errori dei suoi compagni di reparto. Ma non può certo arrivare ovunque.

Lamptey 6 - Tiene in gioco Dybala sul primo gol, si annulla spesso con El Shaarawy. Prova la sortita ma il suo colpo di testa era difficile, nella ripresa affonda spesso.

Gilmour 6 - Incudine e martello, sa dove farsi trovare al posto giusto. Bello il duello con Pellegrini dal punto di vista fisico e tattico (dall'81 Baleba sv).

Gross 6 - È l'uomo ovunque di De Zerbi e alla fine non demerita, spesso trovando le geometrie per i suoi compagni. Però non riesce a fare troppo di più.

Adingra 6,5 - Il più ispirato nel primo tempo, punta Celik ogni volta che può: prima colpisce un palo (con gentile deviazione di Ndicka), poi trova due volte Welbeck sul secondo palo.

Buonanotte 4 - La qualità c'è, il modo di influire sulla partita è meno impattante di quanto ci si potrebbe aspettare. La sua partita è nel tiro svarionato alla fine della sua partita (dal 75' Veltman sv)

Enciso 4 - Evanescente per tutta la frazione. C'è un po' di delusione per i grandi mezzi che ha (dal 46' Ansu Fati 5,5 - Almeno scuote un poco l'attacco, toccando più palloni rispetto a chi sostituisce).

Welbeck 5 - Va in cielo due volte e due volte si fa dire di no da Svilar. È comunque una minaccia nel gioco aereo, ma poi ne sbaglia un altro nel secondo tempo. Bisogna anche segnare quando fai l'attaccante (dall'81' Ferguson sv).

Roberto De Zerbi 4 - Ha tantissimi infortuni e questo pregiudica la partita di oggi. Ma c'è una differenza abissale non tanto nella proposta, quanto nel modificarsi nel momento del bisogno. E lui non lo fa praticamente mai.