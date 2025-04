Le pagelle del Milan - Abraham, un gol per tempo. Maignan rivedibile, perché togliere Leao?

Milan-Inter 1-1

(47’ Abraham; 67’ Calhanoglu)

Maignan 5 - La conclusione di Calhanoglu è sporcata, ma tutto fuorché imprendibile. Aveva tenuto inviolata la porta con parate efficaci seppur non troppo complicate: non era difficile neanche quella sul tiro del turco. Si riscatta in parte con un paio di buone risposte su Zalewski e Mkhitaryan.

Walker 6 - Un liscio che grazie al suo portiere non fa danni, nel contesto di una buona serata difensiva non troppo propositiva.

Thiaw 5,5 - Il duello con Thuram è divertente da ammirare: lo regge, ma con qualche sbavatura e i consueti blackout non mancano. Compreso l’incomprensibile tacco in area nel finale di gara.

Gabbia 6,5 - Disciplinato, sbaglia poco e di fatto è lui a guidare la difesa.

Theo 6 - Forse l’assenza del rivale Dumfries lo intristisce un po’. Sta di fatto che, nonostante qualche occasionale sgasata, si vede meno del solito.

Fofana 6,5 - Il suo contributo al gol di Abraham è in parte anche occasionale, ma utile. Gara robusta, regge il centrocampo. Dall'88' Bondo s.v.

Reijnders 6,5 - Alterna passaggi visionari ad altri… fin troppo tali. Il Milan gli gira attorno, a prescindere.

Jimenez 5,5 - Molto defilato, poco protagonista. Il pallone lo vede di rado Dal 69’ Sottil 6 - Non un impatto trascendentale.

Pulisic 6 - A Riyadh aveva sconquassato l’Inter, in posizione centrale incide decisamente meno. Si sacrifica, senza pungere. Dal 76’ Joao Felix s.v..

Leao 6,5 - Quattro panchine nelle ultime sette, forse servivano a tirarlo a lucido? Missione riuscita a metà: quando si accende - ma questo è il solito tema - salta la corrente elettrica sulla corsia interista. Resta una domanda: perché toglierlo quando le squadre si allungano? Dall'87' Chukwueze s.v..

Abraham 7 - Un gol per tempo: nel primo salva su De Vrij e vale una rete, nel secondo rompe l’equilibrio aprendo le marcature con una rete da centravanti vero. Dal 76’ Gimenez s.v..

Sergio Conceicao 6 - Per il sigaro, che non gli ha portato proprio benissimo, deve aspettare. Il Milan non ha un gran senso ma ha due-tre giocatori di altra categoria: forse è questo che mette in difficoltà Inzaghi, stasera però non lo porta alla vittoria. La domanda su Leao va a lui.